شكرا لقرائتكم بتروجت يستضيف الترسانة على زعامة المجموعة الثانية بالقسم الثانى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تنطلق فى الثانية والنصف عصر اليوم فاعليات الجولة الثالثة للمجموعتين الأولى والثانية بدورى القسم الثاني ففى المجموعة الثانية يستضيف بتروجت المتصدر برصيد 4 نقاط نظيره الترسانة باستاد بتروسبورت على قمة المجموعة بعد تساوى الفريقين فى عدد النقاط ، ويبحث المديرين الفنيين عن خطف الثلاث نقاط للتقدم خطوة مهمة فى جدول الترتيب والإبتعاد عن أقرب المنافسين فى ظل المنافسة الحامية بين أكثر من خمس فرق .
وفى إطار مباريات نفس المجموعة يستضيف المريخ البورسعيدى نظيره السكة الحديد فى مواجهة متكافئة يحاول فيها أبناء بورسعيد العودة للإنتصارات بعد الهزيمة الأسبوع الماضى أمام كوكاكولا ، فى الوقت الذى يبحث فيه أبناء السكة عن تحقيق نتيجة إيجابية بعد التعادل الأخير على ملعبه أمام السكة الحديد ، كما يستضيف النصر على ملعبه نظيره الزرقا فى مواجهة سهلة نسبيا لأصحاب الأرض الذين نجحوا فى تحقيق فوز كبير الأسبوع الماضى على جمهورية شبين برباعية مقابل هدف ، فى الوقت الذى يستضيف فيه شبين على يتاد جامعة المنوفية فريق القناة فى مواجهة يبحث فيها أبناء شبين عن تحقيق الفوز الأول بعد الخسارة فى اللقاءين الماضيين أمام سرس الليان والنصر ، بينما يسعى تامر مصطفى المدير الفنى للقناة إلى استغلال حالة النشوة لدى اللاعبين بعد الفوز الأخير على الداخلية من أجل تحقيق الفوز فى لقاء اليوم .
ويلتقى فى إطار مباريات نفس المجموعة كل من الداخلية وبورتو ، وزد مع النجوم ، والسويس وكوكاكولا ، وسرس الليان وطنطا .
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