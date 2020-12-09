شكرا لقرائتكم الشحات: عمرى ما ندمت على العودة إلى الأهلى وسننافس على كأس العالم للأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسين الشحات نجم النادى الأهلى، أن تضحيته المالية من أجل العودة للأهلى طبيعية جدا لأن الأهلى من أكبر أندية العالم وشرف كبير لأى لاعب ارتداء قمصه.

قال حسين الشحات خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم سبورت" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "تضحيتى للأهلى طبيعية لأن أي اسم يرتبط بالأهلى بيعلى ويزيد لقيمة النادى، والأهلى من أكبر الأندية في العالم واللعب له يزيد من قيمة أي لاعب".

وأضاف الشحات: "عمرى ما ندمت على العودة إلى الأهلى والأهم هو تحقيق البطولات والفلوس هتيجى في وقتها بس البطولات هي اللى هتعيش عليها، وتحاملت على نفسى بسبب تأخر إجراء العملية الجراحية وحصلت على موافقة النادى قبل إجرائها".

وأوضح الشحات: "كوبر ظلمنى في كأس العالم لأنى كنت واخد أحسن لاعب في الإمارات وحصلت على بطولة الدورى الإماراتى والكأس وحزنت لحديث كوبر عليا لما قال إن طريقتى لا تناسب المنتخب".

وأضاف الشحات: "حسام البدرى يتحدث معى بشكل طيب للغاية، وقالى أنت من اللاعبين المهمين في خطة لعبى ومنتظر منك الكثير".

وقال الشحات: "نعد جمهور الأهلى بالفوز بكل بطولة سنشترك بها، ومباراة نهضة بركات صعبة جدا ونسعى للمنافسة على التتويج بكأس العالم للأندية وهو ما تحدث عنه موسيمانى وشايف أننا رايحين أبطال فلازم ننافس علي اللقب".

وتابع الشحات: الدورى الموسم الجديد سيكون أصعب من هذا الموسم، لأن كل الأندية دعمت صفوفها بصفقات متميزة، وإن شاء الله يكون اللقب من نصيبنا".