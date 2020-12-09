شاهد.. عبدالرحمن مجدي يهدد الإسماعيلي

وجه عبدالرحمن مجدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي رسالة تهديد للدراويش. ونشر مجدي عبر قصة بحسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام قائلاً: "أنا عملت اللي عليا وزيادة وداخل على سنة مش بتكلم كفاية قلة احترام وتقدير لحد كدا وإن شاء الله في الوقت المناسب هوضح كل حاجة" . وحذف عبدالرحمن مجدي جميع الصور التي يرتدي فيها قميص النادي الإسماعيلي من على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" . النادي الإسماعيلي من على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" . ولم يوضح مجدي السبب وراء رسالته عبر إنستجرام ولكن بحذف صور قميصه مع الإسماعيلي أوضح أنه يوجه الكلام لمسؤولي مجلس إدارة النادي. _الاسماعيلي يفتقد ثنائي الفريق أمام المصري قال الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى أن أحمد مصطفى جناح وصانع ألعاب الفريق تأكد غيابه عن مواجهة المصرى البورسعيدى فى أول جولات مسابقة الدورى المحلى. ويلتقى الفريقان الأحد المقبل فى ديربى خط القنال باستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية. وأضاف طبيب الفريق :”الوافد الجديد يعانى من تمزق فى العضلة الخلفية ويحتاج لأسبوع على أقل تقدير قبل الانتظام بالتدريبات الجماعية”. وأتم حديثه :”إبراهيم أبو اليزيد لن يلحق المباراة أيضا فى ظل عدم اكتمال شفائه ولايزال يخوض برنامج تأهيلى مكثف”.

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