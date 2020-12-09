شكرا لقرائتكم خبر عن هاني العقبي: بدر بانون إضافة لدفاع الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال هاني العقبي، لاعب الأهلي السابق، إن المغربي بدر بانون، سيكون إضافة كبيرة لدفاع الفريق الأحمر، مشيدا بالمستوى الذي قدمه في نهائي كأس مصر.

وأضاف هاني العقبي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، :«بدر بانون سيكون إضافة كبيرة للأهلي، وقد ظهر هادئا في مباراته الأولي مع الفارس الأحمر رغم صعوبتها».

وتابع :«بيراميدز ضم صفقات مميزة، اكرامي ورمضان صبحي ومحمود وادي وفتحي اضافات كبيرة وجيدة، وانتقال أحمد الشيخ فرصة جيدة وسيمنح بيراميدز دفعة كبيرة له من اجل التألق، وبيراميدز يحتاج لكل تلك الصفقات لأنه يشارك في اكثر من بطولة»..

وأكمل: «سيراميكا كليوباترا، أبرم العديد من الصفقاتالمميزة، وصالح جمعة، لاعب موهوب وسيصبح إضافة قوية، اذا التزم وكان تركيزه كبير مع الفريق سيكون نجم الموسم».

وأتم قائلا :«لاشك أن الزمالك تأثر كثيرا بما حدث مع مجلس إدارته، وهذا ماجعله يبرم صفقاته محدودة في فترة الإنتقالات».