شكرا لقرائتكم خبر عن المنسق الإعلامي يكشف عن أزمة كبيرة تواجه منتخب الشباب قبل بطولة شمال إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال وليد ماهر، المنسق الإعلامي لمنتخب مصر للشباب، إن المنتخب وصل بسلامة الله إلى تونس، لخوض فعاليات بطولة شمال أفريقيا، المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2021 بموريتانيا.



وأضاف وليد ماهر، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، :«الأمور تسير بشكل جيد، ولكن مشكلتنا أن تدريباتنا سنخوضها على ملعب ذات عشب صناعي، والبحث عن بديل سيأخذ وقتا بسبب دخول عدد من الملاعب في الصيانة».

وأتم :«سنلعب امام ليبيا ثم تونس وبعدها ليبيا وأخيرا الجزائر، ونسعى لحجز مقعد بالنسخة المقبلة من بطولة كأس الأمم الإفريقية».