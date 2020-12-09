شكرا لقرائتكم خبر عن «اتحاد الكالتشيو» يقرر إيقاف حارس يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاقب مسؤولو دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم كارلو بنسوليو الحارس الثالث ليوفنتوس، والذي لم يلعب حتى الآن أي مباراة هذا الموسم بالإيقاف مباراة واحدة، بعد طرده في آخر مباراة للفريق.
وقالت لجنة الانضباط بالدوري الإيطالي إن بنسوليو طرد في نهاية مباراة فاز فيها فريقه (2-1) على تورينو، بسبب إهانة الحكم بعد أن احتج بشدة مرددا عبارات مسيئة، كما تم تغريمه أيضا خمسة آلاف يورو.
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