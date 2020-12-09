شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ليفربول ضد ميدتييلاند فى دوري ابطال اوروبا والقنوات الناقلة للمباراة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام اليوم الاربعاء مباراة ليفربول ضد ميتييلاند فى دوري ابطال اوروبا وذلك على ملعب م أم سي أيتش فى الدنمارك , ويحتل ليفربول قبل هذه المباراة صدارة المجموعة بـ12 نقطة بينما يحتل ميدتييلاند قاع المجموعة بنقطة وحيدة .

وتعتبر المباراة تحصيل حاصل لكلا الفريقين ففريق ليفربول ضمن صدارة مجموعته حتى لو تعرض للهزيمة فالفارق بينه وبين ثاني المجموعة هو 4 نقاط وهو فريق اتالانتا الذى يملك 8 نقاط لذا لن تكون للمباراة اهمية لفريق ليفربول , ونفس الشئ ينطبق على فريق ميدتييلاند الذى يملك نقطة وحيدة وحتى اذا فاز فسيملك 4 نقاط ولن تفيده لان صاحب المركز الثالث فى المجموعة يملك 7 نقاط , لذا فالمباراة لن تكون لها اهمية فى تحديد او تغيير مركز كلا الفريقين فى المجموعة.

المباراة ستقام الساعة 7:55 مساءا بتوقيت القاهرة وسوف تنقلها قناة بين سبورت beIN Sport 2 HD