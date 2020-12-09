شكرا لقرائتكم خبر عن كريستيانو يرد اعتباره أمام برشلونة في دوري الأبطال بعد 12 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعد 12 عاما تمكن كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، نجح النجم البرتغالي بالثأر من فريق برشلونة وتمكن من تعويض أهداره لركلة جزاء ضد الفريق الكتالوني في دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2008 وقت إرتدائه قميص مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وتمكن رونالدو في كسر عقدة برشلونة التي استمرت طيلة مسيرته الكروية، حيث لم يتمكن البرتغالي من هز شباك برشلونة خلال 5 مباريات لعبهم أمام البارسا بقميص مانشستر يونايتد وريال مدريد، بدوري الأبطال، وكسر الدون عقدته أخيرا وسجل أول أهدافه ضد البارسا في التشامبيونزلييج.

ووفقا لشبكة «أوبتا» للإحصائيات، أن رونالدو سجل 13 هدفًا في آخر 13 مباراة ضد برشلونة، على ملعب كامب نو في مختلف المسابقات. ونجح رونالدو في كسر عقدة برشلونة التي استمرت طيلة مسيرته الكروية، حيث لم يتمكن البرتغالي من هز شباك برشلونة خلال 5 مباريات لعبهم أمام البارسا بقميص مانشستر يونايتد وريال مدريد، بدوري الأبطال.