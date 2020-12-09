شكرا لقرائتكم خبر عن كريستيانو يرد اعتباره أمام برشلونة في دوري الأبطال بعد 12 عاماً والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعد 12 عاما تمكن كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، نجح النجم البرتغالي بالثأر من فريق برشلونة وتمكن من تعويض أهداره لركلة جزاء ضد الفريق الكتالوني في دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2008 وقت إرتدائه قميص مانشستر يونايتد الإنجليزي.
وتمكن رونالدو في كسر عقدة برشلونة التي استمرت طيلة مسيرته الكروية، حيث لم يتمكن البرتغالي من هز شباك برشلونة خلال 5 مباريات لعبهم أمام البارسا بقميص مانشستر يونايتد وريال مدريد، بدوري الأبطال، وكسر الدون عقدته أخيرا وسجل أول أهدافه ضد البارسا في التشامبيونزلييج.
ووفقا لشبكة «أوبتا» للإحصائيات، أن رونالدو سجل 13 هدفًا في آخر 13 مباراة ضد برشلونة، على ملعب كامب نو في مختلف المسابقات. ونجح رونالدو في كسر عقدة برشلونة التي استمرت طيلة مسيرته الكروية، حيث لم يتمكن البرتغالي من هز شباك برشلونة خلال 5 مباريات لعبهم أمام البارسا بقميص مانشستر يونايتد وريال مدريد، بدوري الأبطال.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
118,847
-
تعافي
103,703
-
وفيات
6,790
كانت هذه تفاصيل خبر كريستيانو يرد اعتباره أمام برشلونة في دوري الأبطال بعد 12 عاماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.