شكرا لقرائتكم خبر عن مالي تواجه السنغال في نهائي بطولة أفريقيا للسلة بعد تخطي عقبة «الفراعنة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي منتخب شباب مالي، مع نظيره السنغالي «الأربعاء»، في نهائي بطولة افريقيا للشباب التي تستضيفها مصر.

وتخطي منتخب مالي، عقبة المنتخب المصري «الفراعنة»، بعدما فاز عليه 79/70 في المباراة التي جمعتهما «الثلاثاء»، في الدور قبل النهائي للبطولة.

وينتظر أن يحضر نهائي البطولة، الدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومجلس إدارة اتحاد السلة، برئاسة مجدي أبوفريخه.