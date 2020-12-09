شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل: ترشحي لانتخابات الزمالك وارد وأتمنى عودة مرتضى منصور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مدحت العدل، أن خوضه لانتخابات الزمالك شيء مطروح ووارد خلال الفترة المقبلة.

وقال العدل، في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر فضائية «صدى البلد» إلى أن كل رجال الزمالك كبار ولا يعلم أحد من الوارد أن يتم إيقافي عم هذا القرار.

وأتم العدل، انه يتمنى عودة مرتضى منصور سواء نختلف أو نتفق معه لكنه قدم فريق كرة محترم.