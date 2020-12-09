شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالستار صبري: الأفارقة «الأفضل».. وبيراميدز منافس القطبين الوحيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عبدالستار صبري نجم منتخب مصر السابق، أن اللاعبين الأجانب هم الأفضل بالدوري المصري.

واضاف عبدالستار، لبرنامج الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: الزمالك يعاني من عدم وجود البديل القوي، خاصة مع مايتردد بشأن إقتراب رحيل زيزو وبن شرقي وساسي.

وشدد عبدالستار، على ان بيراميدز هو النادي الوحيد الذي ينافس الاهلي والزمالك واصبح يمتلك خبرات افريقية ووارد ان يحصد لقب بطولة الدوري.

وعن اللاعبين المميزين في مصر قال الجوهرة السمراء: «الأفارقة هم الاميز في الدوري المصري، على معلول وبن شرقي وساسي ووالتر بواليا وسيسيه هم الافضل في مصر حالياً».