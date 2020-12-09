شكرا لقرائتكم خبر عن الدغيثر: العمل الجماعي حقق الفوز والان مع التفاصيل



جدة - خالد شويل - أكد رئيس نادي القادسية ناصر الدغيثر، أن مشوار الفريق ما زال طويلاً، مباركا للاعبين وجماهير القادسية النتيجة التي حققها الفريق أمام الشباب، والتي انتهت بنتيجة 2 - 1 ضمن الجولة الـ7 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ورفع رصيده إلى عشر نقاط في المركز السابع، مشيرا إلى أن الفوز جاء بتضافر جهود الجميع من لاعبين وأجهزة فنية وإدارية. مشيداً بالدور الكبير الذي قام به الجهاز الفني بقيادة المدرب التونسي يوسف المناعي، وأشاد الدغيثر بالمستوى الذي قدمه اللاعبون في المباراة، مؤكدا أن فريقه يسير بالطريق الصحيح، منوها على ثقته الكبيرة باللاعبين لمواصلة النتائج الإيجابية التي تسعد جماهيرهم خلال الجولات القادمة في الدوري.

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