شكرا لقرائتكم خبر عن الإدارة تحفز النمور.. وكاريلي يطوي صفحة الوحدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - طالب مدرب فريق الاتحاد كاريلي اللاعبين بطي صفحة مباراة الوحدة التي حققوا فيها الفوز 2 /‏ 1 وحصدوا النقاط الثلاث، والتركيز على مواجهة الكلاسيكو أمام الشباب يوم (الجمعة) القادم بالرياض، ضمن مباريات الجولة الثامنة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وضرورة مواصلة الانتصارات والظفر بنقاط مباراة الشباب من أجل مواصلة المنافسة على مراكز المقدمة في الدوري. هذا ويسعى المدرب كاريلي لتجهيز الفريق الكروي فنياً ونفسياً لمواجهة الشباب القادمة وسيجري مناورة كروية من أجل تحديد النهج الفني واعتماد التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها اللقاء المرتقب. من حانب آخر، صرفت الإدارة الاتحادية مبلغ 10 آلاف ريال مكافأة الفوز على فريق الوحدة ووعدت اللاعبين بمكافأة تحفيزية أخرى في حال تحقيق الانتصار على الشباب في اللقاء القادم في الدوري.



كانت هذه تفاصيل خبر الإدارة تحفز النمور.. وكاريلي يطوي صفحة الوحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.