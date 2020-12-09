شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة موجعة للأهلي.. كوفيد يمنع السومة من النصر والان مع التفاصيل
فيما تقرر أن يجري بقية اللاعبين وطاقم الفريق مسحة للتأكد من سلامتهم، خصوصاً أن السومة كان مخالطاً للفريق اليومين الماضيين.
ومن المنتظر أن يعتمد المدير الفني للفريق فلادان على المهاجم مهند عسيري ليعوض غياب السومة أمام النصر.
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