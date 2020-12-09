شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يجهز ملعبه لإياب نصف نهائي «العربية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تعمل إدارة نادي الاتحاد على توفير كافة الشروط التي تكفل له خوض مباراة الإياب أمام فريق الشباب على ملعبه بجدة يوم الاثنين 4 يناير القادم، ضمن دور نصف النهائي في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال. وشهد مقر نادي الاتحاد نقاشا جمع رئيس النادي أنمار الحائلي، ونائبه أحمد كعكي، والمدير التنفيذي حامد البلوي، ومسؤول الصيانة أنس مفتي، من أجل الوقوف على نواقص ملعب العميد الرئيسي.

وكان مدير بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال طلال آل الشيخ، رحب بإمكانية خوض نادي الاتحاد مباراته أمام الشباب في إياب دور الأربعة على ملعبه، بشرط موافقة الاتحاد السعودي على جاهزية ملعب نادي الاتحاد وتوفير الشروط بوجود أرضية مناسبة، وإنارة جيدة، وغرفة تقنية فار، ومقر لعقد مؤتمر صحفي للفريقين، وغرف ملابس للناديين. من جانب آخر، يضع المدرب كاريلي اللمسات الفنية على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مباراة الشباب بعد غد (الجمعة) على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ سيجري مناورة كروية وسيركز على تنفيذ اللاعبين للنهج الفني والاستقرار على التشكيلة الأساسية التي سيلعب بها لقاء الشباب، الذي يمثل أهمية كبيرة للفريق الاتحادي، إذ في حال تحقيق العميد للفوز سيصعد للمركز الثاني في سلم ترتيب فرق الدوري للموسم الحالي.