شكرا لقرائتكم خبر عن البطاقات الملونة.. «إلكترونية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - قدم الفنان التشكيلي السعودي سامي الجفري مقترحاً جديداً فريداً من نوعه، باستبدال البطاقات الملونة «الصفراء والحمراء»، إلى «باركود» إلكتروني تتواجد في يد اللاعبين، وذلك من خلال تحويل الكرت الأصفر إلى أحمر عبر ضغطة زر تتكون من إضاءة «لد» مضيئة، على أن يتم تمرير ذلك عن طريق الباركود، ومن ثم يتم تسجيل الكرت بشكل مباشر في مباريات الدوري أو الكأس، إذ يتم تدوين كافة المعلومات الخاصة للاعب المخالف عبر التطبيق الإلكتروني.

من جانبه، أكد لـ«الخليج 365» التشكيلي سامي الجفري، أنه قام بتزويد وكيل وزارة الرياضة لشؤون الإعلام الدكتور رجاء الله السلمي المقترح الإلكتروني الجديد، مشيراً إلى أنه سيبذل قصارى جهده لكي يتم إيصال هذا المقترح الجديد إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بعد دراسة إمكانية تطبيقه على أرض الواقع.