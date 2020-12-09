شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب يقترب من «موهبة جازان» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - يسعى نادي الشباب للظفر باللاعب الموهوب عبدالله الرفاعي «صانع ألعاب» مميز، والرفاعي من مواليد2001 بجازان، وسط منافسة عدد من أندية الدوري الممتاز. هذا وتقدم نادي الشباب بعرض للظفر بخدمات اللاعب، ومن المتوقع أن تشهد الأيام القليلة القادمة حسم الصفقة، إذ أوكل اللاعب عبدالله الرفاعي مهمات أعماله لوكيل التعاقدات أحمد المزيني للنظر في كافة العروض الاحترافية من أجل اختيار النادي المناسب خلال الفترة القادمة.



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