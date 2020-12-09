شكرا لقرائتكم خبر عن ينبع تجهز أخضر الشاطئية والان مع التفاصيل
وأجرى «الأخضر» أول تدريباته بقيادة المدرب البرازيلي أليكس براغا، الذي عمد إلى تقسيم الحصة التدريبية على فترتين، حيث أقيمت الفترة الأولى في الملعب الخارجي بمقر إقامة البعثة، بينما أقيمت الفترة الثانية على الملعب الترابي التابع للهيئة الملكية، لتختتم الحصة التدريبية بإقامة مناورة على كامل الملعب بمشاركة جميع اللاعبين.
وكانت بعثة المنتخب خضعت لمسحات طبية وفقًا للبرتوكول الطبي للتأكد من سلامتهم من فايروس كورونا، إذ كشفت الفحوصات سلامة جميع أفراد البعثة ولله الحمد.
كانت هذه تفاصيل خبر ينبع تجهز أخضر الشاطئية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.