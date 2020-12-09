شكرا لقرائتكم خبر عن الـ«VAR» غربلهم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - شهدت الـ 24 ساعة الماضية جدلا واسعا عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حول الأخطاء التحكيمية التي صاحبت مباراتي الرائد وضيفه الهلال، والاتفاق ومضيفه النصر في الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بسبب تناقض القرارات فيها رغم تشابه الأخطاء، وتدخل تقنية الـ (VAR)، إذ أكد الحكم السابق عبد الرحمن الزيد عبر القناة الرياضية السعودية ، أن بنسبة 90% غرفة الـVAR أدارت مباراة النصر والاتفاق، فيما استغرب عمر المهنا من عدم احتساب الحكم فيصل البلوي ركلة جزاء صحيحة للرائد عند الدقيقة 93 على مدافع الهلال ياسر الشهراني، بعد استخدامه الضرب والقوة المفرطة مع مهاجم الرائد نيكوليتش، والذي أصيب على إثرها في عينه. من جانبه، شخص خبير تحكيم برنامج الدوري مع وليد في قناة SBC محمد فودة مشكلة التحكيم، والتي تكمن في حكام الفيديو، حسب تعبيره، وقال: «لجنة التحكيم تجازف بتعيين حكام درجة أولى، ويوجد حكام جيدون وآخرون أقل في المستوى، وهذا يفشل مشروع دعم الحكم السعودي». ويقول الحكم المصري سمير محمود عثمان: «هناك ركلة جزاء للنصر لم تحتسب لحمدالله، وجزائية الاتفاق غير صحيحة لوجود خطأ»، وأضاف: «احتكاك حمدالله مع حارس الاتفاق رايس مبولحي طبيعي في الدقيقة 50 وضربة جزاء النصر صحيحة»، مؤكدا صحة ركلة جزاء النصر المحتسبة في الدقيقة 96 والتي احتسبها حكم الفيديو.



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