شكرا لقرائتكم محمد الطويلة: سأشكو اتحاد الكرة للفيفا حال عدم حصولى على حكم ضد الإسماعيلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد الطويلة رئيس نادى النجوم أنه سيشكو اتحاد الكرة للفيفا حال عدم حصوله على حكم نهائى وبات فى شكواه ضد الإسماعيلى خلال الـ24 ساعة المقبلة .

وأضاف الطويلة فى تصريحات لبرنامج الدرجة التالتة على أون تايم 2 أنه لم يحصل على مستحقاته المالية من وراء بيع لاعبه السابق إبراهيم حسن من الإسماعيلى للزمالك مؤكدا أن لديه 24 مليون جنيه ولن يتنازل عن أى مليم من تلك الصفقة .

وأبدى الطويلة اندهاشه الشديد من موافقة اتحاد الكرة على السماح للإسماعيلى بالقيد بالرغم من إيقافه مشددا أنه خاطب محاميه الدولى عن طريق الأون لاين وأكد له على قوة موقفه وأنه فى حالة عدم رد اتحاد الكرة على شكواه فسيقوم برفع دعوى فى المحكمة الرياضية ويحصل على حكم بات بإيقاف الإسماعيلى والجبلاية .