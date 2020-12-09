شكرا لقرائتكم الشحات: نهائي أفريقيا مباراة للنسيان وغير راضٍ عن نفسى ومصطفى محمد أخويا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسين الشحات نجم النادى الأهلى، أن نهائي أفريقيا أمام الزمالك كانت مباراة للنسيان بالنسبة لى، وأزمتى مع مصطفى محمد انتهت تماما.

قال حسين الشحات خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم سبورت" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "نهائي أفريقيا أمام الزمالك كانت مباراة للنسيان بالنسبة لى، وفرصة الزمالك الضائعة لم أكن أتوقع أن يمرر على معلول الكرة وتوقعت أنه سيسجل منها على طريقة صن داونز، وتفاجئت بالتمريرة وحطيت الكرة في أبعد مكان لكى لا يستطيع أبو جبل ومحمود علاء إخراجها ولكن القائم منعنى من التسجيل".

وأضاف الشحات: "أزمتى مع مصطفى محمد انتهت بالتصالح وكانت فقط سوء تفاهم ولاعبى الزمالك الكبار شيكابالا وجنش تدخلوا وحلوا الأزمة، ومصطفى أخويا الصغير وهو لاعب كبير جدا، وأحب شيكابالا كثيرا وهو لاعب كبير وسعيد بعودته لمستواه وهدفه في نهائي أفريقيا عالمى، وجنش من الشخصيات "الجدعة" جدا جدا".

وتابع الشحات: "حتى الآن غير راضى عن مستواى مع الأهلى وأسعى لاستعادة مستواى، ومن الموسم المقبل أوعد الجماهير أن ترى حسين غير هذا الموسم، وأفشة طالبنى بالطمع في الهجمات وكان هو من دفع الثمن في هدف الوداد".

وتابع الشحات: "وقعت للأهلى 3 مرات مع عصام سراج الدين، والأهلى بدأ المفاوضات مع المقاصة ولم ينهى التفاوض، وكلمت عصام سراج ولم يرد عليا وبعتله على الواتس شاف الرسالة لم يرد ودخل العين الإماراتى في مفاوضات مع المقاصة اللى طلب منى تفويض لتوقيع العقود فقلت لهم همضى التفويض ولكن قرارى هيكون بكرة وحاولت الاتصال بعصام سراج تانى لم يرد وكتبتله على الواتس شاف الرسالة برضو ولم يرد وبعدين اتصل عليا وقالى إننا مشغولون في الوقت الحالي بالسوبر أمام المصرى، وهنخلص الأمور بعد السوبر فوقعت على عقود العين بعد تجاهل مسئولي الأهلى في هذا الوقت".

وأضاف الشحات: أبلغت إدارة المقاصة بتوقيعى للأهلى عندما عرفت بوجود عرض خارجى، والعين الإماراتى حسم انتقالى في 3 أيام فقط رغم توقيعى للأهلى أكثر من مرة".