شكرا لقرائتكم عمرو أنور : الأهلي فى مكانة مختلفة عن باقي الأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عمرو أنور، المدير الفني لفريق الشباب لكرة القدم بالأهلي مواليد ١٩٩٩، أن فريق القلعة الحمراء فعل أشياء يصعب على اى نادي يفعلها من الاستحواذ على كافة البطولة إلى جانب النتائج المميزة.

وقال أنور فى تصريحات تلفزيونية: "الأهلي فى مكانة مختلفة عن باقي الأندية ونحج فى صناعة التاريخ بالسيطرة على كافة البطولة المحلية والأفريقية والفريق أصبح مميز ومتجانس للغاية".

وأضاف: "الأهلي والزمالك الأعلى فنيا من الوداد والرجاء وموسيماني له بصمة واضحة منذ توليه المهمة الفنية للفريق وأفشة ظهر بمستوي رائع مع الجنوي افريقي".

وأكد عمرو أنور، أن فريقه حقق بداية مميزة في دوري الجمهورية، والفريق يمر بظروف صعبة من حيث الغيابات الكثيرة في صفوفه بسبب الإصابات، كما أنه سيعاني من تلاحم المباريات في الفترة المقبلة، والاضطرار إلى خوض أكثر من مباراة خلال الأسبوع الواحد".

وأشار المدير الفني لفريق الأهلي ٩٩ إلى أن تصعيد مجموعة كبيرة من اللاعبين الشباب للتدريب مع الفريق الأول خلال الفترة الماضية، تحت قيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني كان مفيدًا لهم بشكل كبير سواء من الناحية الفنية أو المعنوية.