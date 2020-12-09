مواجهة الأعسرين.. حديث المدينة الباسمة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

تكتسي مواجهة الشارقة مع الوصل في الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي المقرر لها الخميس، بالعديد من الملاحظات المهمة في مواجهات الفريقين، فهي المرة الأولى التي يغيب جمهور الفريقين، فضلاً عن كونها تجمع المدربين الوطنيين عبدالعزيز العنبري «بوسعود» وسالم ربيع «بوسماح» على ميدان المواجهة الفنية للمدرسة الوطنية حيث لا يوجد مدرب مواطن غيرهما في دوري الخليج العربي، وتأتي مواجهة المدرسة الوطنية في الجولة 9 من دوري الخليج العربي خلال أيام احتفالات الدولة باليوم الوطني 49.

وكان سالم ربيع بدأ حياته الكروية في موسم 1976-1977 بمدارس النصر وتوج ب8 ألقاب مع الفريق الأول، والمفارقة أن عبدالعزيز العنبري من مواليد سبتمبر 1977 وهو نفس العام الذي انتظم فيه سالم ربيع في فرق المراحل السنية بقلعة العميد، ومن الصدف أيضاً أن سالم ربيع كان ظهيراً أيسراً قوياً وكان العنبري «مايسترو» الشارقة لاعب وسط يستخدم قدمه اليسرى في التسديد والمراوغة، ما يعني أنهما يشتركان في اللعب بالقدم اليسرى ويشتركان في أنهما لعبا للمنتخبات الوطنية، وكلاهما حقق عدداً من الألقاب مع فريقه، ولكن سالم ربيع مع النصر وليس الوصل، ولم يلعب سالم ربيع لغير العميد في مسيرته الكروية، ولكنه يشرف حالياً على تدريب الوصل، ولكن العنبري لعب على سبيل الإعارة للجزيرة، ولم يمارس مهنة التدريب في أي ناد غير الشارقة.

وفيما يخص الأوراق الرابحة في الفريقين، تنظر جماهير «الملك» إلى إيجور كورنادو الذي سبق له التسجيل في الوصل، وتنظر جماهير «الإمبراطور» إلى فابيو دي ليما الذي زار شباك الشارقة كثيراً خلال مسيرته مع الإمبراطور، ويعول الجمهور عليهما كثيراً في كل مباراة وليس في موقعة الخميس فقط، واللافت أنهما صديقان يتبادلان الزيارات واللقاءات ولكنهما سيتنافسان في إظهار الإمكانات الفنية واستعراض المهارات على مدار 90 دقيقة.. فهل تتحول الزيارات واللقاءات الودية إلى زيارات موجهة إلى شباك الفريقين في لقاء الفريقين المقبل. يعتبر البرازيلي ويلتون سواريز هو آخر من لعب للفريقين في الموسمين الماضيين، والغريب في الأمر أن ويلتون لم يسجل في الشارقة عندما كان بالوصل ولم يسجل للشارقة في الوصل في بطولة الدوري طيلة مشواره مع الشارقة، ولكنه سجل 4 أهداف في الوصل بكأس الخليج العربي يوم 22 ديسمبر 2017 في المباراة التي انتهت 4-3.