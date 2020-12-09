رونالدو يسجل هدف التقدم ليوفنتوس في برشلونة

سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو، هدف التقدم لفريقه يوفنتوس في مرمى برشلونة الإسباني، والتي ستقام على ملعب «كامب نو»، في ختام دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا. رونالدو سجل هدف التقدم للسيدة العجوز في الدقيقة 14، من ركلة جزاء سددها بطريقة قوية في منتصف المرمى، لتسكن شباك الحارس تير شتيجن.

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