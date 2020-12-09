أوباما يُعلن شفائه من فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن يوسف أوباما، لاعب نادي الزمالك، شفائه من إصابته بفيروس كورونا المُستجد كوفيد_19.

ودوّن "أوباما" على حسابه بموقع انتسجرام، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء:"يارب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك.. سلبي"، مرفقاً إياها برمز تعبيري لفيروس كورونا.

وكان أوباما قد أُصيب بفيروس كورونا قبل مشاركته مع الزمالك أمام نظيره الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا ليغيب عن اللقاء.

وأشار مصدر في وقت سابق لمصراوي، إلى أن أوباما خضع لمسحة جديدة خلال الـ 48 ساعة الماضية؛ للتأكد من استمرار وجود فيروس كورونا في جسده من عدمه.