يويفا يصدر بيانا بعد واقعة العنصرية في دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعرب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن أسفه لما حدث في ملعب حديقة الأمراء في لقاء باريس سان جيرمان الفرنسي وإسطنبول باشاك شهير التركي بدوري أبطال أوروبا التي توقفت قبل أن يتم تأجيلها رسميا.

وغادر باشاك شهير ملعب المباراة بعد نقاش طويل وساخن مع الطاقم التحكيمي خلال الشوط الأول عقب طرد الكاميروني بيير ويبو المدرب المساعد للفريق، قبل أن يوجه له الحكم الرابع عبارات عنصرية.

وأكد "يويفا" أنه سيجري تحقيقا شاملا مع الجميع لمعرفة ملابسات هذا الأمر، وذكر في بيان: "علم يويفا بحادث وقع الليلة في دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وإسطنبول باشاك شهير وسيجري تحقيقًا شاملاً."

وأضاف: "لا مكان للعنصرية والتمييز بجميع أشكاله في كرة القدم."

وجرت مناقشات مطولة مع طاقم التحكيم الروماني، حيث احتج لاعبو الفريق التركي على تعليقات من جانب الحكم الرابع تحمل كلمات عنصرية، كان قد وجهها للمدرب المساعد قبل أن يحصل ويبو على البطاقة الحمراء ويطرد.

يُذكر أن يويفا قرر رسميا بعد مناقشات مع الناديين، وبشكل استثنائي، استكمال الدقائق المتبقية من المباراة غدا (الأربعاء) وذلك بإدارة طاقم حكام جديد.