زيزو: كنت أشعر بأن الزمالك سيتوج بأفريقيا.. وبعد "كرة الشحات" قلت المباراة لنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال أحمد السيد "زيزو"، لاعب نادي الزمالك، إنه كان يشعر بأن فريقه سيتوّج بالنسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أفريقيا؛ لطبيعة المباريات والنتائج التي حققوها.

وأضاف "زيزو"، خلال حلوله ضيفاً ببرنامج "أوضة اللبس"، على فضائية النهار:"ميتشو حاول يكون فريقياً، كارتيرون عمل قوام قوي وفريق محترم وباتشيكو كان قريباً من التتويج بدوري أبطال أفريقيا

واسترسل لاعب الزمالك:"في مباراتنا أمام الأهلي في نهائي أفريقيا كان لديّ إحساساً بأنن سنفوز وكنت فكر فيما سفعله بعد الفوز وبعد كرة حسين الشحات التي ارتطمت بالقائم قلت أن المباراة لنا ولكن بعد الكرة التي سددتها في العارضة قلت إن المباراة 50% لكل طرف".

وتابع زيزو:"كنت أرى تسديدتي أمام الأهلي هدفاً وكنت أستعد للاحتفال ولكنها ارتطمت بالقائم وكنت أقول لصديق لي بعد المباراة إنني لن أُسدد مرة أخرى إذا جاءت هذه الكرة هدفاً فهي في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي".

واسترسل لاعب الزمالك:"في أول 15 دقيقة من مباراتنا أمام الأهلي كنت أسأل نفسي ماذا يحدث، ولكن بعد هدف شيكابالا ظللت أردد أكثر من 20 مرة (يابن اللاعيبة) ولم استطع أن أتوقف عن ذلك فهذه منطقته"، مشيراً إلى أن باتشيكو طالبهم خلال المباراة بالتحرك أنا وشيكابالا وأشرف بنشرقي بحرية حتى لا يعرف رباعي الأهلي ماذا يفعل أمامنا.

وأوضح زيزو أن خروج شيكابالا ومشاركة كاسونجو بدلًا منه أثرت على الفريق أمام الأهلي:"كاسونجو لاعباً مميزً ولكن ليس لديه مرونة التحرك داخل الملعب لذا خروج شيكابالا قلل مننا مع عودتي في الجانب الأيمن وأشرف بنشرقي في مركز 10 ليعوض شيكابالا وكاسونجو في اليسار، كاسونجو لاعب مميز ولكنه كان يلعب كجناح فقط".

وأتم زيزو تصريحاته بالإشارة إلى أن مباراتهم الأخيرة أمام الأهلي استعدوا لها مبكراً:"في المباريات عامة يحرص لاعبي الزمالك على البعد عن ضغوطات المباراة ثم التركيز في كل الأمور ليلة المباراة ولكن هذه المرة كنا نفكر في النهائي قبل يومين أو ثلاثة كنا دخلنا الأجواء".

وهُزم الزمالك بثنائية مقابل هدف أمام نظيره الأهلي خلال المباراة التي جمعتهما في نهائي دوري أبطال أفريقيا.