حسين الشحات يكشف مفاجأة: ألعب مصابا مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، أنه يحتاج إلى إجراء عملية جراحية بسيطة في إصبع قدمه بسبب إصابة تعرض لها في مواجهة الوداد المغربي بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال حسين الشحات، في ضيافة برنامج "ملعب أون تايم" عبر قناة "أون تايم سبورتس": "ألعب مصابا بعد تعرضي لمشكلة في إصبع رجلي الكبير منذ مباراة الوداد، إن شاء الله تكون خفيفة".

وأضاف: "أحتاج إلى إجراء جراحة بسيطة في الفترة المقبلة وسأجريها في أقرب وقت، لكني لن أخضع لها قبل الارتباطات الهامة المقبلة، تلك الإصابة لن تمنعني من المشاركة مع الأهلي".

وأتم حسين الشحات قائلا: "تعافيت من إصابتي في العضلة الخلفية التي تعرضت لها مع المنتخب وأبعدتني عن المشاركة".

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة، حيث يستهل حملة الدفاع عن لقب الدوري في المباراة التي تقام يوم الأحد المقبل في الجولة الأولى من منافسات البطولة المحلية لموسم 2020/2021.

يُذكر أن الشحات خضع حسين الشحات لفحص طبي قبل انطلاق المران الذي أقيم في ملعب مختار التتش مساء الثلاثاء، واكتفى بـ"جلسة جيم" تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي الأهلي.