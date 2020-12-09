بيراميدز: سنتقدم بالتماس لتخفيف عقوبة إبراهيم حسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أن الفريق سيتقدم بالتماس لتخفيف العقوبة التي وقعها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على إبراهيم حسن لاعب الفريق.

وكان "كاف" أعلن عن إيقاف إبراهيم حسن لاعب نادي بيراميدز بعد أزمة تعاطيه للمنشطات لمدة شهرين، بالإضافة إلى تغريم النادي بسبب أحداث نهائي كأس الكونفدرالية.

وقال هاني سعيد في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس 2": "إبراهيم حسن أخبرنا أنه تلقى دواء قبل بداية البطولة ولدينا ثقة في اللاعب، وكان يجب أن ندير مثل هذه الأمور باحترافية ونهتم بمصلحة اللاعب".

واختتم تصريحاته: "كان يجب عليه أن يعود إلى طبيب الفريق، وسنرى إذا كان هناك حلول أخرى يمكننا أن نفعلها تجاه العقوبة الموقعة وسنقدم التماس لتخفيف تلك العقوبة".