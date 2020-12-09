مصدر يكشف لمصراوي التشكيل النهائي لإدارة كرة القدم في الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي: كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك، التشكيل النهائي لإدارة كرة القدم بالقلعة البيضاء بمختلف المراحل السنية. وأشار المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إلى أن أيمن يونس سيكون في منصب الرئيس التنفيذي لكرة القدم في الزمالك. وجاء التشكيل النهائي لإدارة كرة القدم بنادي الزمالك كالتالي: لجنة الكرة برئاسة فاروق جعفر لجنة قطاع الناشئين برئاسة طارق يحيى لجنة مدارس الكرة برئاسة علي خليل لجنة الأكاديميات برئاسة محمد رأفت عطية يُذكر أن وزارة الشباب والرياضة قررت إيقاف مجلس إدارة القلعة البيضاء بشكل مؤقت بسبب وجود مخالفات مالية، لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة وما ستسفر عنه النتائج، مع تعيين لجنة مؤقتة برئاسة أحمد البكري لحين الانتهاء من التحقيقات أو حلول موعد الانتخابات المقبلة أيهما أقرب.

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