رسميا.. تأجيل مباراة باريس سان جيرمان وباشاكشهير بسبب العنصرية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

غادر لاعبو فريق إسطنبول باشاكشهير التركي، أرضية ملعب بارك دي برينس، معقل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعدما توقف أحداث اللقاء بسبب إساءات عنصرية.

وبعد مرور 13 دقيقة من عمر اللقاء، توقفت المباراة بعدما قام الحكم الرابع الروماني سباستيان كولتشيسكو بتوجيه إساءات عنصرية لبييرو ويبو عضو الجهاز الفني للنادي التركي.

وأوقف حكم الساحة المباراة وتوجه لإشهار البطاقة الحمراء لعضو الجهاز الفني لنادي باشاكشيهر التركي.

وترك لاعبو نادي إسطنبول باشاكشهير أرضية ملعب اللقاء رافضين استكمال المباراة بعد تعرض ويبو لإساءات عنصرية من قبل حكم المباراة، وخرج لاعبو باريس سان جيرمان بعد ذلك.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" رسميا استكمال مباراة باريس سان جيرمان وباشاك شهير التركي في الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء، لكن بحكام جدد.

ومن المقرر أن تُستأنف المباراة منذ الدقيقة الـ14.

وذكر اليويفا في بيان أصدره مساء الثلاثاء: "بعد الحادث الذي شهدته مباراة دوري أبطال أوروبا الليلة (الثلاثاء) بين باريس سان جيرمان واسطنبول باشاك شهير، قرر اليويفا، بعد مناقشات مع الناديين، وبشكل استثنائي، استكمال الدقائق المتبقية من المباراة غدا (الأربعاء) وذلك بإدارة طاقم حكام جديد".