ظهرت نتيجة المسحة الطبية الخاصة يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب نادي الزمالك، وجاءت النتيجة سلبية. وتعافى أوباما من فيروس كورونا بعدما أثبتت نتيجة المسحة الطبية الأخيرة وجاءت سلبية. وكانت مسحة كورونا الخاصة بالاتحاد الافريقي لكرة القدم أظهرت اصابة يوسف اوباما بفيروس كورونا بالاضافة للثنائي عبدالله جمعة ومحمودالونش.

كانت هذه تفاصيل خبر تعافي يوسف أوباما من فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.