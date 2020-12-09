مدحت العدل: قرار تجميد مجلس الزمالك أدخل النادي في مرحلة ضبابية

أبدى مدحت العدل السيناريست الكبير عدم رضاه عن قرار تجميد مجلس إدارة الزمالك لوجود مخالفات مالية.
قال العدل في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن القرار كان يجب أن تدرسوزارة الرياضة تداعياته لأنه أدخل الزمالك في مرحلة ضبابية.
ولفت إلى أن دعم الزمالك ليس مسئولية رجال الأعمال لأنه نادي تابع للدولة وكان يمكن البحث عن حلول مختلفة بدلًا
ويرى العدل أنه من المستحيل أن يقدم الزمالك موسمًا جيدًا الفترة المقبلة في ظل الظروف الحالية، لافتًا إلى أن تقديم المستشار محمد عطية أمين الصندوق بالنادي لاستقالتة هو أكبر دليل أن المناخ غير صالح للعمل في الزمالك حاليًا.
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