يويفا يقرر التحقيق في واقعة العنصرية بمباراة باشاك شهير وسان جيرمان

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أنه سيجري تحقيقاً فيما جرى من أحداث عنصرية في مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وباشاك شهير التركي، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقرر نادي باشاك شهير الانسحاب من مباراته أمام باريس سان جيرمان بعد واقعة عنصرية من الحكم الرابع تجاه المدرب المساعد لفريق

باشاك شهير التركي، بعد وصفه بالأسود.

ورفض باشاك شهير العدول عن قراراه إلا بعد مغادرة الحكم الرابع ملعب المباراة، وعدم التواجد في غرفة "الفار"، الأمر الذي أدى لتأجيل المباراة بحسب ما قاله مراسل شبكة بي إن سبورتس المتواجد في أرضية الملعب.

وبحسب التقارير الصحفية فإن مباراة باريس

سان جيرمان وباشاك شهير ستستكمل غدا من حيث توقفت في الدقيقة.

وكتب يويفا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، " علم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بحادث وقع الليلة في دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وإسطنبول باشاك شهير وسيجري تحقيقًا شاملاً. لا مكان للعنصرية والتمييز بجميع أشكاله في كرة القدم".

يذكر أن لاعبو باريس سان جيرمان وعلى رأسهم نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي تضامنوا مع باشاك شهير ضد العنصرية وقرروا الانسحاب من المباراة.