عمرو أنور: استحواذ الزمالك أمام الأهلي لم يكن له قيمة

أكد عمرو أنور، المدير الفني لفريق الشباب لكرة القدم بالأهلي مواليد ١٩٩٩، أن المارد الأحمر فاز على الزمالك وحصل على بطولة أفريقيا لأنه لعب بطريقة صحيحة للغاية.
وقال أنور فى برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "لاعبو الاهلي نفذوا تعليمات موسيماني بالحرف واستحواذ الزمالك كان سلبي للغاية ولم يؤثر على مرمي
وأضاف: "استحواذ الزمالك لم يكن له قيمة على الإطلاق وموسيماني نجح فى خطف اللقاء بالطريقة التى لعبها حيث أعطي تعليمات للاعبين بتهدئة اللعب فى أوقات من المباراة والضغط فى الجزء الأمامي".
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