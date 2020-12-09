شاهد فيديو اهداف مباراة السد والوكرة فى الدوري القطري

بقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو اهداف مباراة السد والوكرة فى الدوري القطري (دوري نجوم قطر)، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2020، بالجولة الثامنة.

عزز السد موقعه في صدارة دوري نجوم قطر عبر فوزه الساحق على ملعب مضيفه الوكرة 4-1، والتي شهدت ايضا فوز السيلية على مضيفه الدحيل 2-صفر، وتعادل العربي مع الريان 1-1.

ورفع السد رصيده في صدارة ترتيب جدول الدوري القطري إلى 22 نقطة، وتوقف رصيد الوكرة عند عشر نقاط في المركز السابع.

ومهد حسن خالد الهيدوس لرباعية السد بهدف مبكر سجله بعد مضي أربع دقائق من البداية ثم أضاف عبدالكريم حسن فضل الله الهدف الثاني في الدقيقة 14.

ورد عثمان كوليبالي بهدف للوكرة في الدقيقة 69 لكن السد نجح في تسجيل هدفين متتاليين بواسطة بغداد بونجاح وأكرم حسن عفيف في الدقيقتين 71 و77.

إليكم فيديو اهداف مباراة السد والوكرة فى الدوري القطري