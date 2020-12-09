الامارات | إعلان المرشّحين النهائيين لجوائز «دبي جلوب سوكر» 2020

شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان المرشّحين النهائيين لجوائز «دبي جلوب سوكر» 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتصدر كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفسكي ومحمد صلاح قائمة المرشحين النهائيين لجوائز «دبي جلوب سوكر» التي ستقام في دبي 27 الشهر الجاري بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي، وللسنة الـ12 على التوالي.

وقالت اللجنة المنظمة في بيان لها، أمس، إنه للمرة لأول منذ أكثر من 10 سنوات، تم اختيار المرشحين النهائيين من قبل الجمهور بالكامل. حيث قام مشجعو كرة القدم من جميع أنحاء العالم بالتصويت للاعبين والأندية والمدربين والوكلاء المفضلين لديهم على المستوى العالمي، وحددوا القائمة النهائية لأسماء اللاعبين العالميين ضمن سبع فئات. وسيتم الإعلان عن الفائز في الفئة الثامنة، وهي جائزة أفضل مسيرة لاعب في 2020، في يوم الحدث. وتم تأكيد رونالدو وميسي ضمن المرشحين النهائيين لجائزة أفضل لاعب في القرن 2001-2020، وأفضل لاعب في 2020. وأيضاً محمد صلاح واللاعب السابق رونالدينيو في قائمة المرشحين النهائيين لجائزة أفضل لاعب في القرن.

قائمة المرشحين النهائيين

- أفضل لاعب في القرن 2001-2020: رونالدو وميسي ورونالدينيو ومحمد صلاح.

- أفضل مدرب في القرن 2001-2020: أليكس فيرجسون (مدرب نادي مانشستر يونايتد سابقاً)، بيب غوارديولا (مدرب نادي مانشستر سيتي)، جوزيه مورينيو (مدرب نادي توتنهام هوتسبير)، وزين الدين زيدان (مدرب نادي ريال مدريد).

- أفضل نادٍ في القرن 2001-2020: الأهلي وبايرن ميونيخ وبرشلونة وريال مدريد.

- أفضل وكيل لاعبين في القرن 2001-2020: جيوفاني برانشيني، وخورخي مينديز، ومينو رايولا.

- أفضل لاعب في عام 2020: رونالدو وميسي وليفاندوفسكي.

- أفضل نادٍ في عام 2020: بايرن ميونيخ وليفربول وريال مدريد.

- أفضل مدرب في عام 2020: جيان بييرو جاسبريني (مدرب نادي أتالانتا)، وهانز ديتر فليك (مدرب بايرن ميونيخ)، ويورغن كلوب (مدرب ليفربول).

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