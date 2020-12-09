الامارات | الصدارة والوصافة في اختبار الكلاسيكو والديربي بالجولة التاسعة

شكرا لقرائتكم خبر عن الصدارة والوصافة في اختبار الكلاسيكو والديربي بالجولة التاسعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعود عجلة دوري الخليج العربي للدوران، مجدداً، بعد الإثارة التي شهدتها مباريات الكأس، وخروج عدد من الفرق الكبيرة مبكراً. وتنطلق غداً الجولة التاسعة، حيث الموعد مع كلاسيكو الشارقة وضيفه الوصل، إذ سيجد «الملك» نفسه في اختبار صعب أمام الوصل المنتشي بانتصاراته الأخيرة.

في المقابل، يصطدم الجزيرة مع الوحدة في ديربي أبوظبي بمواجهة لمداواة الجراح والصراع على الوصافة، بعد أن ودع الفريقان الكأس أمام الظفرة والنصر.

ويتحسب الشارقة كثيراً لمباراة الوصل، خصوصاً أن الأخير سبق له في مناسبات عدة أن فاز على «الملك». ويتصدر الشارقة بـ20 نقطة، بفارق ثماني نقاط عن الوصل الثامن (12 نقطة). وكان «الفهود»

قد فاز في آخر جولتين على عجمان والفجيرة، بينما تأهل في الكأس على حساب الفجيرة أيضاً. في المقابل، لا يريد الشارقة نزف نقاط أخرى، بعد أن تعادل في آخر جولتين أمام شباب الأهلي وخورفكان.

أما في ديربي أبوظبي، فسيكون من الصعب التكهن بالنتيجة، في ظل تذبذب نتائج الفريقين، رغم بعض الاستقرار بالنسبة لهما في الدوري، خصوصاً بالنسبة للجزيرة الوصيف.

وفي دار الزين سيبحث العين عن رد الاعتبار من عجمان، الذي أطاحه من الكأس منذ أيام قليلة، وكلا الفريقين يمر بأزمة نتائج كبيرة على مستوى الدوري، خصوصاً بالنسبة لعجمان في المركز قبل الأخير بنقطتين فقط، وبعد ست هزائم.

في المقابل، يسعى النصر إلى تخطي عقبة الفجيرة، قبل خوض العميد أربع مباريات قوية أمام العين، الظفرة، الوحدة وشباب الأهلي.

وفي دبي، سيجد شباب الأهلي نفسه في اختبار صعب أمام الظفرة القوي، سواء داخل أو خارج ملعبه. وفي الإمارة الباسمة سيكون هناك ديربي خاص وقوي بين خورفكان واتحاد كلباء الحصان الأسود للبطولة، في مباراة قوية يسعى فيها خورفكان إلى تأكيد صحوته بتحقيق فوز جديد، بينما يرغب كلباء في الاستمرار بالمنطقة الآمنة.

أما متذيل الترتيب فريق حتا فيبحث عن فوز أول، وهو يستضيف بني ياس. وكان قد تقابل مع الفريق نفسه في كأس الخليج العربي. وتعتبر من المباريات الجيدة التي خاضها حتا في الموسم الحالي. ويعتبر حتا مع عجمان الفريقين الوحيدين اللذين لم يحققا أي فوز هذا الموسم.

مباريات الجولة الـ9

* الخميس 10/‏12:

النصر - الفجيرة.

العين - عجمان.

الشارقة - الوصل.

* الجمعة 11/‏12:

شباب الأهلي - الظفرة.

حتا - بني ياس.

الجزيرة - الوحدة.

خورفكان - اتحاد كلباء.

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