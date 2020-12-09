الامارات | حمدان بن محمد يشهد تحديات اللقايا للهجن في المرموم

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يشهد تحديات اللقايا للهجن في المرموم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، تحديات أشواط سن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ في افتتاح جولة جديدة من سباقات الهجن في نادي دبي بالمرموم، إذ أقيمت التحديات على مدار 18 شوطاً لمسافة خمسة كيلومترات لكل شوط.

وتابع سموه تألق شعار هجن العاصفة مجدداً في الموسم الحالي، من خلال سيطرتها على الأشواط الرئيسة الأربعة، بعدما تمكنت المطايا، تحت قيادة المضمر غياث الهلالي، من حسم الصدارة، مؤكدة قدراتها العالية، وإمكاناتها الكبيرة، إذ حسمت «الشاهينية» الشوط الرئيس للقايا البكار المحليات في زمن قدره 7:36:4 دقائق، بينما احتاجت «الشاهينية» الأخرى لزمن قدره 7:41:9 دقائق للحصول على قمة البكار المهجنات في الشوط الثاني.

أما تحدي اللقايا الجعدان المحليات فشهد مواصلة هجن العاصفة تألقها بواسطة «شاهين»، الذي قاده غياث الهلالي للصدارة في زمن بلغ 7:34:1 دقائق، قبل أن يكسب التحدي الرابع للقايا الجعدان المهجنات «شاهين» لهجن العاصفة، الذي قطع المسافة في توقيت قدره 7:43:0 دقائق.

في المقابل، استكملت هجن أبناء القبائل تحدياتها في الأسبوع السابع لسباقات المرموم، من خلال 16 شوطاً في سن الحول والزمول، أقيمت على ميدان المرموم لمسافة ثمانية كيلومترات.

وأهدت «فلك» مالكها سلطان عبدالله حميد الخاطري لقب الشوط الرئيس للحول المحليات، وذلك من خلال وصولها إلى خط نهاية السباق في زمن قدره 12:59:2 دقائق، بينما تألقت «الظبي» بشعار محمد سلطان سعيد المالكي في ثاني الأشواط للحول المهجنات، وتمكنت من حسم المركز الأول في توقيت قدره 13:04:8 دقائق.

وكسب «شهار» التحدي في الشوط الثالث للزمول المحليات، بعدما قطع المسافة بشعار مالكه علي راشد سيف الشاوي الغفلي في زمن بلغ 13:15:1 دقائق، أما «الهلالي»، المملوك لسهيل راشد الشاوي الغفلي، فحصد المركز الأول في الشوط الرابع للزمول المهجنات في توقيت قدره 13:09:9 دقائق.

• أقيمت المنافسات على مدار 18شوطاً لمسافة 5 كيلومترات لكل شوط.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news