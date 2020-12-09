الامارات | مدرب العين.. 10 هزائم في 29 مباراة ودون تشكيل ثابت

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب العين.. 10 هزائم في 29 مباراة ودون تشكيل ثابت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تكشف الأرقام عن النتائج المتواضعة، التي حققها مدرب فريق العين، البرتغالي بيدرو إيمانويل، منذ التعاقد معه يناير الماضي وحتى اليوم. وخلال فترة قصيرة من مشواره، حيث لم يكمل عامه الأول بعد، خاض بيدرو 29 مباراة، خسر فيها 10 مرات، دون أن يستقر على تشكيل ثابت في معظم هذه المباريات.

وتسبب هذا الأمر في وداع العين ثلاث بطولات حتى الآن، بداية بأبطال آسيا، ثم بطولتين في شهر واحد وهما، كأس رئيس الدولة، وكأس الخليج العربي.

ولايزال صدى الخروج المخيب للعين من كأس رئيس الدولة يتردد، خصوصاً أنه جاء أمام فريق يعاني بشدة في دوري الخليج العربي، ولم يحقق فيه أي فوز، وهو فريق عجمان، الذي سيواجهه العين في المباراة الـ30 بالنسبة لبيدرو غداً، حيث يتوجب عليه الفوز لرد الاعتبار أولاً، وكذلك لتحسين وضع الفريق في البطولة الوحيدة المتبقية له.

والمفارقة أن بيدرو تجاوز المدرب الأسبق الكرواتي زوران، الذي خسر تسعة لقاءات لكن من أصل 43 مباراة. وكان الإنجاز الوحيد لبيدرو قيادته العين إلى نهائي الكأس الموسم الماضي، قبل أن تلغى المسابقة بسبب جائحة كورونا. لكنه في غير ذلك لم يحقق الطموحات المرجوة، إذ عانى أيضاً تواضع مستوى عدد من اللاعبين، وتقدم آخرين في السن، بجانب الإصابات.

ولم يبدأ بيدرو دوري هذا الموسم بشكل جيد، إذ حقق أسوأ انطلاقة للعين، بعد أن جمع خمس نقاط في أول أربع جولات، مقارنة بـ12 نقطة لزوران في موسم 2018-2019. وحالياً يحتل العين المركز الرابع (14 نقطة)، بفارق ست نقاط عن الشارقة المتصدر.

وقال لاعب العين السابق، جمعة خاطر، لـ«الإمارات اليوم»: لا يمكن أن يلام المدرب على كل هذه النتائج، كون المقارنة بينه وبين زوران، ظالمة لأن هنالك فرقاً كبيراً بين الأدوات التي كان يمتلكها المدرب الأسبق، والحقيقة أن الفريق يحتاج لتغيرات عدة على مستوى اللاعبين، وتحديداً الأجانب.

وتابع: الأدوات المتوافرة، حالياً، لا يمكن أن تحدث الفرق في التشكيلة، والمدرب يتحمل جزءاً من النتائج لكن ليس كلها. وأضاف: «لديه أخطاء في التبديلات التي يجريها، إذ أعتقد أنه من الأفضل أن يبدأ بالتشكيلة الأفضل لديه بدلاً من التبديلات التي يقوم بها في الشوط الثاني، وترجح كفة الفريق، على غرار دخول فهد حديد والبرازيلي إيريك».

أرقام بيدرو مع العين

- 10 هزائم، و6 تعادلات، و13 انتصاراً في 29 مباراة.

- 16 مباراة بالدوري: 9 فوز، و3 تعادل، و4 هزيمة.

- 7 مباريات بأبطال آسيا: انتصاران، وتعادلان، و3 خسائر.

- 3 مباريات بكأس رئيس الدولة: فوزان، وخسارة.

- 3 مباريات بكأس الخليج العربي: تعادل وهزيمتان.

• المدرب السابق للعين زوران خسر 9 مباريات من 43 مباراة.

• حقق في الدوري أسوأ انطلاقة بـ5 نقاط، في أول 4 جولات، وحالياً رابعاً بـ14 نقطة.

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