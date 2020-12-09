الامارات | السماحي: إجراءات الاتحاد الدولي وراء تأجيل «انتخابات السباحة»

شكرا لقرائتكم خبر عن السماحي: إجراءات الاتحاد الدولي وراء تأجيل «انتخابات السباحة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس اتحاد الإمارات للسباحة وكرة الماء والغطس سلطان سيف السماحي، أن «تأجيل انتخابات مجلس إدارة الاتحاد للدورة الجديدة 2020-2024 خارج إرادة الاتحاد، وأن إجراءات الاتحاد الدولي وراء التأجيل». وأكد السماحي في بيان صحافي أمس، أن الاتحاد ينتظر اعتماد الاتحاد الدولي (فينا) للنظام الأساسي ولائحة الانتخابات ليتسنَّ له مباشرة العملية.

وكشف السماحي أن التأجيل فرضه «فينا» بكتابه الوارد إلى الاتحاد بتاريخ 22 سبتمبر الماضي، حيث طلب عدم البدء في إجراءات العملية الانتخابية حتى يتم الاعتماد النهائي للنظام الأساسي المعدل لاتحاد الإمارات، والذي أقرته الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي في 5 سبتمبر الماضي. وقال السماحي إن الاتحاد المحلي ككل الاتحادات في الدول الأخرى ملزم بإنفاذ تعليمات الاتحاد الدولي، وطبقاً لقواعد ومواثيق اللجنة الأولمبية الدولية.

وأضاف أنه سعى لتوضيح حقيقة الأمر حتى لا يقال إن المجلس الحالي وراء التأجيل، مؤكداً أن لا مصلحة لهم في ذلك. وقال: «أعلنت وبشكل قاطع عن عدم رغبتي في خوض الانتخابات على منصب الرئيس مجدداً».

وختم السماحي: «أرجو من الأندية وكل المعنيين بالسباحة والألعاب المائية الإماراتية التريث قبل إصدار أي أحكام مغلوطة، خصوصاً أننا باشرنا عودة النشاط وإطلاق البطولات مجدداً بعدما اعتمدت الهيئة العامة للرياضة البروتوكول الصحي لعودة الأنشطة الرياضية ومن ضمنها السباحة».

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