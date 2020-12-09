الامارات | «الحرس القديم» يهيمن على قائمة المرشحين لانتخابات السلة

شكرا لقرائتكم خبر عن «الحرس القديم» يهيمن على قائمة المرشحين لانتخابات السلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت القائمة الأولية لمرشحي انتخابات المجلس الجديد لاتحاد السلة للدورة المقبلة 2020-2024، عن هيمنة «الحرس القديم» على قائمة الترشيحات، من خلال خمسة أعضاء، أربعة منهم في المجلس الحالي. وأكد رئيس لجنة الانتخابات، محمد صالح لـ«الإمارات اليوم» أن هذه القائمة مبدئية، وأن اللجنة ستصدر اليوم القائمة النهائية بانتظار الموافقة الرسمية من الهيئة العامة للرياضة.

يذكر أن منصب الرئيس حسم في 18 نوفمبر الماضي باستمرار الرئيس الحالي، اللواء إسماعيل القرقاوي. وترشح في القائمة الأولية نائب رئيس الاتحاد عبداللطيف الفردان عن الشارقة، والأمين العام سالم المطوع عن خورفكان، ومحمد الحاج عن الوصل، والمدير المالي فريد القيواني عن النصر، إضافة إلى ميثاء بن ضاوي عن نادي الشارقة لرياضة المرأة.

وظهر في القائمة المدير السابق للمنتخبات علي أميري عن البطائح، بينما الوجوه الجديدة هي: مرشح الجزيرة حمدان سعيد نجم سلة الإمارات في تسعينات القرن الماضي، وعن الوحدة محمد عبدالحميد، نجل المدرب الوطني عبدالحميد إبراهيم، وترشيح العين لمنصور الهاشمي، وبني ياس لعلي حسين. بينما لم يقدم نادي الظفرة أي مرشح عنه.

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