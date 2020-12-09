شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يثأر من العملاق الكتالوني بثلاثية بحضور رونالدو و ميسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكتسح يوفنتوس مضيفه، برشلونة، بنتيجة 3-0 في المباراة الختامية للمجموعة السابعة بمرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا موسم 2020/2021. وثأر يوفنتوس من خسارة في مباراة الذهاب في إيطاليا بنتيجة 2-0، وأنتزع صدارة المجموعة برصيد 15 نقطة، وهو نفس رصيد برشلونة الذي تلقى هزيمته الأولى بدوري الأبطال هذا الموسم، لكن أفضلية المواجهات المباشرة صبت في مصلحة بطل إيطاليا.

وتقدم الضيوف بعد 13 دقيقة من بداية المباراة بواسطة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل من ركلة جزاء، ثم اعقبه بـ 7 دقائق هدف ثان للضيوف بواسطة لاعب الوسط الأمريكي وستون ماكيني، لينتهي الشوط الأول بتقدم بطل إيطاليا بهدفين دون مقابل.

وفي الشوط الثاني ضاعف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سجله التهديفي في المباراة مسجلًا ثالث أهداف فريقه من ركلة جزاء بعد 7 دقائق فقط من بداية الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بهذه النتيجة ويُلحق يوفنتوس ببرشلونة أثقل هزيمة على ملعبه في دوري الأبطال منذ الخسارة بنتيجة 3-0 ضد بايرن ميونخ في في إياب نصف نهائي نسخة موسم 2012/2013