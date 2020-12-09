شكرا لقرائتكم خبر عن «ساسى» يوافق على تجديد عقده مع الزمالك سنتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توصل مسؤولو اللجنة الفنية فى نادى الزمالك، برئاسة أيمن يونس، لاتفاق مع الدولى التونسى فرجانى ساسى، لتجديد عقده مع نادى الزمالك خلال الأيام المقبلة. يأتى ذلك بعد أن لاقت الطلبات المادية لساسى قبولا فى اللجنة المشرفة على إدارة الزمالك.

وأبدى لاعب الوسط التونسى استعداده للتوقيع فى أى وقت بمجرد توفير مقدم العقد، كما أبدى سعادته وارتياحه بالتواجد فى نادى الزمالك الذى يعتبره بيته، كما أكد ساسى أن حالة الحب الكبيرة بينه وبين جماهير القلعة البيضاء من الصعب أن تتكرر فى أى مكان آخر وأن جمهور الزمالك مختلف ويعشق لاعبيه وهذا جزء كبير من تمسك اللاعب بالتواجد فى صفوف القلعة البيضاء وموافقته على تجديد تعاقده مع النادى. من جانبها، وجّهت اللجنة بتوفير 50% من مقدم عقد ساسى، مع إمكانية أن تتم الأمور رسميا قبل مرور أسبوعين.

فيما قال مهند عون، وكيل أعمال التونسى فرجانى ساسى، «ساسى أبلغ أيمن يونس برغبته فى الاستمرار مع الزمالك واتفقنا مع لجنة الكرة على التفاصيل المالية الخاصة بتجديد تعاقده». وأكد: «فرجانى يلعب لناد كبير جدا فى إفريقيا والوطن العربى وهو يحب هذا النادى والزمالك أيضا يحبه كثيرا».

فيما أبدى أيمن يونس سعادته بالتوصل لاتفاق مع النجم التونسى، الذى يعد إحدى أهم الركائز الأساسية للزمالك منذ انضمامه للفريق، كما تحدث يونس عن حب وعشق اللاعب للزمالك وهو ما ظهر فى كل جلسات اللجنة معه لبحث أمور تجديد تعاقده، وقال يونس: فرجانى يعشق الزمالك وهو شىء أسعدنا كثيرا، نعلم أنه لاعب رائع ومؤدب لكن حبه لجمهور الزمالك وللنادى فاجأنا، وخلال الفترة القليلة المقبلة سنوقع العقود رسميا مع ساسى لننهى أحد أهم الأمور الجدلية فى الزمالك.

وشدد أيمن يونس على أن ناديه لا يبرم الصفقات من أجل إرضاء الجماهير بالتعاقد مع عدد كبير من اللاعبين، بل لدعم الفريق.

وأضاف: «فريقنا كبير ويضم نجوما كثيرين مثل طارق حامد وفرجانى ساسى وبن شرقى وزيزو».

وأكمل: «لا نبرم صفقات لإرضاء الجماهير حتى يقولون تعاقدنا مع الكثير من اللاعبين ولكن نتعاقد مع اللاعبين لدعم الفريق». وواصل: «سنعيد مصطفى فتحى مرة أخرى لمستواه المعروف عنه ليتألق مرة أخرى مع الزمالك، كذلك مصطفى محمد سيحصل على ترضية وسيكمل مسيرته مع الزمالك وهو يشعر بالسعادة»، وأكد على صرف مستحقات اللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد.

فيما أعلن نادى الزمالك، فى بيان رسمى، استقرار الأوضاع داخل النادى وتشكيلا جديدا للجهاز التنفيذى فى القلعة البيضاء. وقال البيان: «استقرت الأوضاع داخل نادى الزمالك بشكل كبير وبدأت عجلة العمل تدور بشكل أفضل وأسرع». وأضاف: «شهدت الساعات الأخيرة سلسلة من الاجتماعات التى توصلت إلى اتخاذ العديد من القرارات الإيجابية». وأعلن الزمالك تشكيل الجهاز التنفيذى كالتالى: المدير التنفيذى.. سيتم اختياره وتعيينه لاحقا. الدكتور عاطف النمر خليفة.. نائب المدير التنفيذى للشؤون المالية والمدير المالى، كامل عبدالحميد جودة، مدير النشاط الرياضى، فوزى العريان، مدير الشؤون القانونية، نبيل عبدالفتاح، مدير العلاقات العامة والاتصالات الخارجية، صلاح شاكر، مساعد مدير العلاقات العامة، خالد أحمد رفعت، مدير التسويق.

فيما وافق أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على استقالة محمد عطية من منصبه كعضو فى اللجنة المؤقتة لإدارة النادى الأبيض.

كما استقرت اللجنة المعينة لإدارة نادى الزمالك على تشكيل لجنة جديدة لإدارة كرة القدم بدون رئيس. تتكون من: «فاروق جعفر- أحمد عبدالحليم- أيمن يونس- محمد حلمى- تامر عبدالحميد دونجا - حسين السيد» فيما يستمر عبدالحليم على فى منصبه مديرا للكرة، كما يستمر أشرف قاسم مشرفا عاما على فريق الكرة بالزمالك.

وفى شأن مختلف يواصل لاعبو الفريق الكروى الأول بالزمالك استعداداتهم لمباراة المقاولون فى انطلاق الدورى العام والمقررة يوم السبت المقبل، وتأكد غياب يوسف أوباما وعبدالله جمعة عن الفريق بعد ظهور نتيجة المسحة الطبية التى أجراها الثنائى والتى جاءت إيجابية ليستمر عزلهما فى المنزل واستكمال بروتوكول العلاج الموضوع لهما من قبل المدير الفنى.