شكرا لقرائتكم خبر عن لاتسيو يتأهل إلى ثمن النهائي بدوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حجز لاتسيو الإيطالي بطاقة العبور إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بتعادله المثير مع ضيفه كلوب بروج البلجيكي بهدفين لمثلهما، الثلاثاء، ضمن منافسات المرحلة السادسة والأخيرة من مباريات المجموعة السادسة.

وسجّل للفريق المضيف كل من الأرجنتيني خواكين كوريا (12) وتشيرو إيموبيلي (27 من ركلة جزاء) في حين وقّع الهولندي رود فورمر (15) وهانس فاناكن (76) هدفي الضيوف.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني خلف بوروسيا دورتموند الألماني المتصدر برصيد 13 نقطة والذي غنم النقاط الثلاث من رحلته إلى روسيا لمواجهة زينيت سان بطرسبرج الأخير (نقطة يتيمة).

أما بروج فسينتقل للدوري الأوروبي بحلوله في المرتبة الثالثة برصيد 8 نقاط.

يذكر أنّ الفريق البلجيكي لعب منقوصاً من خدمات مدافعه الأيسر الأوكراني إدوارد سوبول الذي أقصى من الميدان منذ الدقيقة 39 لنيله بطاقتين صفراوين.