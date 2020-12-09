توقف مباراة سان جيرمان وباشكاشهير التركي في دوري الأبطال بسبب حادثة عنصرية (فيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وتوقفت مباراة باريس سان جيرمان وضيفه باشاكشهير التركي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وتوقفت مباراة باريس سان جيرمان وضيفه باشاكشهير التركي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا بعد عبارات عنصرية توجه بها الحكم الرابع لأحد أفراد الطاقم التدريبي للفريق التركي بحسب موقع بين سبورت. وتوقفت المباراة في الدقيقة السادسة عشرة ودخل اللاعبون إلى غرف تبديل الملابس بعد أن قرر الفريق التركي عدم استكمال اللعب بعد طرد المدرب المساعد بيار أشيل ويبو من قبل الحكم الرابع الروماني.

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