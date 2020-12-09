شكرا لقرائتكم جعفر: قرار باتشيكو برفض ضم أمير عادل صائب.. والزمالك لا يحتاج أحمد الشيخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف فاروق جعفر نجم الزمالك السابق أن لجنة الكرة بالقلعة البيضاء ستعرض بعض اللاعبين على باتشيكو للتعاقد معهم في فبراير المقبل.

قال في تصريحات لقناة الزمالك: "من غير المنطقي ضم صالح جمعة وأحمد الشيخ وهما لا يشاركان مع الأهلي والشيخ يوجد أكثر من لاعب في مركزه".

تابع: "قرار باتشيكو بعدم التعاقد مع أمير عادل صائي، مينفعش اجيب لاعب من فيديو ولازم اتفرج عليه لانه بيعمل اجمل ما في الكورة".

استرسل: "شراء لعيب من غير ما تحتاجه هيعمل مشكلة واهدار للمال العام وانا كمدرب محبش اللعيبة تنافس بعض لأنه لو نافست بعض هتعمل فتنة في الفريق".

شدد: "الانتهاء من صرف مستحقات لاعبي الزمالك المتأخرة الأسبوع المقبل بعد انتعاش خزينة النادي بمبلغ مالي".