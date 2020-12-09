شكرا لقرائتكم مالي ترافق السنغال لمونديال ناشئي السلة بعد الفوز أمام مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهل منتخب مالي للناشئين دون 18 عاما، لكأس العالم لكرة السلة ، بعد تغلبه على مصر 70/81 في ثاني مواجهات الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر بصالة 3 باستاد القاهرة الدولي.

ويواجهةه منتخب مالي نظيره السنغالي في المباراة النهائية للبطولة، بعد نجاحهما في التأهل لكأس العالم، عند الثامنة من مساء الغد الأربعاء، بينما يواجه منتخب مصر نظيره الغيني في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في الثالثة عصر الغد.

ونجح المنتخب المالي في التقدم في الشوط الأول 28/42، وحافظ على تقدمه حتى انهى المباراة لصالحه 70/81.

وكان منتخبي مالي ومصر قد نجحا في بلوغ كأس العالم على مستوى الناشئات، بعد فوز مالي على مصر مرتين 64/36، و68/55، وكذلك على السنغال 74/39،و61/37، فيما لم تمنع خسارة منتخب مصر اليوم من السنغال 67/64 من التأهل نتيجة لفوز مصر في اللقاء السابق بين المنتخبين 54/48.

وضرب ناشئات مصر موعدا مع منتخب مالي في نهائي البطولة عند الخامسة والنصف من مساء الغد الأربعاء. ويشارك في البطولة منتخبات مالي والسنغال وغينيا، ومصر المستضيفة، على مستوى الناشئين ، وفيما يخص الناشئات فتضم البطولة مصر والسنغال ومالي ، على أن يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني في البطولة لكأس العالم لكرة السلة.

ويتولى إدارة البطولة محمد فتحي وخالد القوصي، عضوي مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.