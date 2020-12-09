شكرا لقرائتكم حسين الشحات: ألعب وأنا مصاب منذ مباراة الوداد واحتاج لعملية بسيطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسين الشحات نجم النادى الأهلى، أنه يلعب حاليا وهو مصاب ويحتاج لعملية بسيطة في الفترة القادمة منذ مباراة الوداد المغربى.

قال حسين الشحات خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم سبورت" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "عندى مشكلة في إصبع رجلى الكبير ومحتاج عملية وهعملها بس بعد فترة لأن المباريات ضغطة جدا وهتتأجل لما تتيح الفرصة، واحتاج لعملية بسيطة في الفترة القادمة ولكنها لا تمنعنى من المشاركة مع الأعلى، وذلك منذ مباراة الوداد المغربى".

وأضاف الشحات: "فقدت والدى وأنا عندى 6 شهور واللى ربانى وزوج والدتى عاملنى كأب وكان صاحب فضل كبير في بدايتى كلاعب وخدنى أتدرب معاه في نادى مدينة نصر، وكنت أحلم منذ الصغر باللعب للأهلى والاحتراف وحققت الحلمين".

وتابع حسين الشحات: "كنت اعمل في بنزيمة وأنا عندى 15 سنة بمحطة وقود وكنت أنام على الأرض وأمسح الزجاج وألمعها، ورحت اختبارات الأهلى وكنت بأنجح فيها ومش بروح آخر اختبار لأنى مسجل في نادى النيل".

وأوضح حسين الشحات: "قيدى في نادى مدينة نصر حرمنى من الانضمام للأهلى بعد نجاحى في الاختبارات، نادى مدينة نصر كان يغالى في طالباته وكان يمنعنى من الانتقال لأندية الدورى".