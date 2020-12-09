مرتضى منصور يطعن على قرار حل مجلسه.. واللجنة الأولمبية تصدم ’’المجلس المنحل‘‘ بشأن فرص عودته

كتب: ضياء السقا

قدم مجلس إدارة نادي الزمالك، المنحل، طعنا أمام محكمة القضاء الإدارى على قرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد المجلس الأبيض.

وبحسب بوابة "أخبار اليوم"، طالب مقيمو الدعوى وهم مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وأحمد عادل عبد الفتاح وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضي ومحمد أنور وشريفة كمال أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك السابقين، ببطلان القرار الذي جاء في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات.

كما طالبت الدعوى، بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 متضمنًا في مادته الأولي تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادى الزمالك للألعاب الرياضية تضم ثلاثة أعضاء هم السادة التالية أسماؤهم: أحمد بكرى محمد حميدة رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة وهشام إبراهيم محمد محمود رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة ومحمد سيد عطية على أحمد المحامى العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.

فيما حددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري جلسة 13 ديسمبر المقبل لنظر الدعوى المقامة من اعضاء عمومية الزمالك السابقين، كذلك حددت جلسة نظر دعوى هاني زاده علي القرار ذاته في نفس الجلسة لتنعقد الأحد المقبل.

رئيس اللجنة الأولمبية يصدم ’’المجلس المنحل‘‘ بشأن فرص عودته

حسم هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، الجدل حول إيقاف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، مرتضى منصور.

وأكد حطب، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" مساء أمس الإثنين، أن قرار وقف مرتضى منصور عن مزاولة أي نشاط لمدة 4 أعوام "يعتبر نهائياً بعد التنازل عن حقه في الطعن."

وقال حطب: "إيقاف مرتضى منصور نهائي، كان يستطيع الطعن والدفاع عن نفسه لكنه تنازل عن حقه فأصبح القرار نهائيا".

وتابع: "رئيس الزمالك السابق لا يستطيع الطعن على قرار إيقافه لأن المدة التي منحته الحق للطعن انتهت بالفعل، كان عليه أن يطعن واللجوء للمحكمة الرياضية الدولية (كاس)، لكنه لم يسلك الطريق المنضبط".

وأضاف حطب: "الزمالك لم يمس ولم يتم إيقافه، نقدر نادي الزمالك ككيان كبير ولا خلاف على ذلك، لكننا نتحدث عن كل شخص يخرج عن القانون، ولا يتعلق الأمر فقط بمجلس إدارة الزمالك".

واختتم رئيس اللجنة الأولمبية المصرية تصريحاته بالقول: "حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد تأذَّى بالهجوم والألفاظ، لكنه فضَّل الابتعاد وعدم التدخل في أي شيء، ليس له أي علاقة بالأمر رغم أنه تأذَّى بالقول والفعل أيضا".

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت عن وقف مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، بسبب وجود مخالفات مالية.